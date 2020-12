Belgische toezichthouder kritisch over centrale vaccinatiedatabase

De Belgische privacytoezichthouder is kritisch over de centrale vaccinatiedatabase die de Belgische overheid wil inzetten voor het registreren van de gegevens van mensen die een coronavaccinatie krijgen (pdf). Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vormt een dergelijke database "zonder meer een aanzienlijke inmenging op het recht op bescherming van persoonsgegevens."

Ook hekelt de privacytoezichthouder de "uitermate" lange bewaartermijn van de gegevens. De Belgische overheid wil de vaccinatiedata bewaren totdat mensen komen te overlijden. Verder zijn de doelstellingen van de database onvoldoende bepaald en gedetailleerd omschreven. De GBA waarschuwt ook voor het risico van discriminatie, aangezien de Belgische overheid allerlei instanties toegang tot de database wil geven.

De vaccinatiestatus zou tot discriminatie kunnen leiden bij het verkrijgen van toegang tot bepaalde overheidsdiensten, zoals schoolactiviteiten, jeugdkampen, openbaar vervoer en publieke ziekenhuizen. "Temeer daar het COVID-19-vaccin niet verplicht is. Personen die nog niet gevaccineerd zijn of ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren mogen zich op basis daarvan dus geen voordelen of dienstverlening ontzegd zien", zo stelt de toezichthouder.

De Belgische overheid zegt rekening te zullen houden met het advies van de GBA. "Om de werking van de vaccins op te volgen zullen waarschijnlijk wel een aantal geanonimiseerde gegevens uit Vacinnet gedeeld worden", laat Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, tegenover De Morgen weten. "Daarvoor zullen we waarschijnlijk nog een aantal koppelingen toevoegen aan dat systeem. Maar dat zal steeds onder toezicht van verschillende comités gebeuren, zoals de GBA."