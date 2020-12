Transportbedrijf Forward Air slachtoffer van ransomware-aanval

Transportbedrijf Forward Air is slachtoffer van een ransomware-aanval geworden wat bij veel klanten voor vertragingen zorgde. Dat heeft het bedrijf in een formulier aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) laten weten.

Het Amerikaanse Forward Air verzorgt grondtransporten en had vorig jaar een omzet van 1,4 miljard dollar. Op de eigen website meldt de vervoerder dat het op 15 december een "it-beveiligingsincident" had ontdekt wat gevolgen had voor het functioneren van verschillende computersystemen. Naar aanleiding van het incident werden alle systemen uitgeschakeld. Inmiddels is Forward Air bezig met het herstel van de getroffen systemen en dienstverlening.

In een verklaring aan de Amerikaanse beurshond SEC laat het transportbedrijf weten dat het om een aanval met ransomware ging die gevolgen had voor de operationele en it-systemen. Hierdoor werd de dienstverlening aan klanten ernstig verstoord en was er sprake van vertragingen. Forward Air verwacht deze week weer grotendeels te zijn hersteld van de aanval. Vanwege de ontstane vertragingen en verstoringen verwacht Forward Air dat het financiële schade zal leiden, zowel door misgelopen inkomsten als bijkomende kosten. Of het bedrijf losgeld heeft betaald is niet bekend. Ook geeft de vervoerder geen informatie over hoe de systemen besmet konden worden.