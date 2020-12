DNB: sinds zomer weer toename van contante betalingen

Sinds de zomer is er een toename van het aantal contante betalingen in winkels. Toch wordt er nog altijd minder contant betaald dan voor de pandemie. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland, en uit onderzoek van de Europese Centrale Bank.

In januari en februari werd nog dertig procent van de aankopen contant betaald. Vlak na de corona-uitbraak daalde dit naar vijftien procent. Inmiddels wordt rond de twintig procent van de aankopen bij de kassa weer contant afgerekend. Mensen met een brutogezinsinkomen tot 23.400 euro betalen hun aankopen na een dip in april weer bijna net zo vaak contant als aan het begin van dit jaar. "Mogelijk hangt het gebruik van contant geld bij hen samen met de wens controle te houden over de uitgaven", zo stelt DNB

Van de Nederlanders die voor het onderzoek werden ondervraagd en minder met cash betalen doet 37 procent dit omdat sommige winkels geen contant geld meer accepteren. 36 procent denkt dat de overheid dit adviseert. Angst voor besmettingsgevaar via biljetten, munten of handcontact met de winkelier (beiden 29 procent) is ook een reden om minder vaak contant af te rekenen.

"Dit ondanks dat het RIVM heeft aangegeven dat de kans op besmetting via het aanraken van producten of oppervlakken, waaronder contant geld, erg klein is", aldus De Nederlandsche Bank. Dertig procent geeft als reden dat elektronisch betalen gemakkelijker is gemaakt. Contactloos betalen kende een stijging. Zo werd in oktober 67 procent van de aankopen contactloos betaald, tegenover vijftig procent begin dit jaar.

Volgens DNB blijft het ondanks het afgenomen gebruik van contant geld belangrijk dat winkeliers en voorzieningen contant geld blijven accepteren. Van de deelnemers aan het onderzoek vindt daarnaast de helft het belangrijk dat er met contant geld kan worden betaald, ook al geeft een meerderheid aan een voorkeur voor elektronisch betalen te hebben.