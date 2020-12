Vpn-dienst Safe-Inet uit de lucht gehaald door politiediensten

Bij een internationale actie van politiediensten is vpn-dienst Safe-Inet uit de lucht gehaald. Volgens de autoriteiten maakten criminelen gebruik van het vpn-netwerk. Bij de operatie zijn in Duitsland, Nederland, Zwitserland, Frankrijk en de Verenigde Staten servers in beslag genomen en uitgeschakeld.

Criminelen achter de BitPaymer- en Sodinokibi-ransomware maakten gebruik van de vpn-dienst, die al tien jaar operationeel was, zo stelt de politie. "Deze vpn-dienst verkocht z’n diensten tegen hoge bedragen aan de criminele onderwereld. Met anonieme vpn-verbindingen van wel vijf lagen zette het zichzelf in de markt als een van de best beschikbare opties om onderschepping door de autoriteiten te vermijden."

Verder stelt de politie dat er wereldwijd zo'n 250 bedrijven zijn geïdentificeerd die met behulp van deze vpn-dienst door criminelen werden bespioneerd en het risico liepen om door ransomware te worden geïnfecteerd. De verschillende opsporingsdiensten waarschuwden vervolgens deze bedrijven, zodat die maatregelen konden nemen tegen een aanval.

Bij "Operation Nova" waren de Nationale Politie, Europol, de FBI, de Franse Direction Centrale de la Police Judiciaire, de Zwitserse Bundesamt für Polizei en de Polizeipräsidium Reutlingen uit Duitsland betrokken. Europol laat weten dat er meerdere onderzoeken in verschillende landen lopen om gebruikers van Safe-Inet te identificeren en te vervolgen.