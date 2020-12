VS waarschuwt voor Chinese hardware en digitale diensten

Het Amerikaanse ministerie van Homeland Security heeft bedrijven gewaarschuwd voor het gebruik van Chinese hardware en digitale diensten. Volgens de 'Data Security Business Advisory' kunnen Chinese bedrijven via wetgeving worden gedwongen om de Chinese overheid van data, encryptiesleutels en andere belangrijke technische informatie te voorzien en door middel van backdoors en bugdoors toegang tot systemen te verlenen (pdf).

"De afgelopen jaren heeft het Chinese regime haar inspanning vergroot om zowel via illegale als illegale kanalen buitenlandse data te verzamelen", stelt het ministerie. Dit kan mede dankzij Chinese wetgeving die in 2017 werd ingevoerd. Door de nationale inlichtingenwetgeving kunnen Chinese bedrijven worden verplicht om backdoors en andere kwetsbaarheden aan apparaten en software toe te voegen zodat de Chinese overheid toegang kan krijgen tot data waar Chinese bedrijven geen controle over hebben, zo laat de advisory weten.

De waarschuwing gaat ook in op Chinese apps, fitnesstrackers en wearables waarmee informatie kan worden verzameld die uiteindelijk toegankelijk is voor de Chinese overheid. Volgens het ministerie moeten organisaties die zaken doen in China dan ook alert zijn en it-dienstverleners moeten ervoor zorgen dat hun netwerkinfrastructuur gesegmenteerd is. Tevens worden bedrijven die van Chinese hardware en diensten gebruikmaken geadviseerd om alternatieve aanbieders en apparatuur te overwegen.