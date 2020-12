Zyxel-apparatuur kwetsbaar door ongedocumenteerd gebruikersaccount

Netwerkfabrikant Zyxel heeft een kritieke kwetsbaarheid in de eigen apparatuur verholpen die ontstond door een ongedocumenteerd gebruikersaccount met een niet te wijzigen wachtwoord. Met het account hadden aanvallers via de webinterface en SSH op Zyxel-apparaten kunnen inloggen.

Het beveiligingslek was aanwezig in de firmware voor de Zyxel USG, ATP, VPN, ZyWALL en USG FLEX met versienummer 4.60. Beveiligingsonderzoeker Niels Teusink van securitybedrijf Eye ontdekte in deze firmware het ongedocumenteerde gebruikersaccount en het bijbehorende wachtwoord in plaintext. Het gebruikersaccount was niet zichtbaar voor gebruikers en ook bleek het wachtwoord niet te kunnen worden gewijzigd.

In een eerdere versie van de firmware was het gebruikersaccount wel aanwezig, maar ontbrak een wachtwoord. Volgens Teusink lijkt het erop dat de kwetsbaarheid in versie 4.60 van de firmware is geïntroduceerd. Via openbare data van Project Sonar ontdekte de onderzoeker drieduizend Zyxel USG/ATP/VPN-apparaten in Nederland en meer dan honderdduizend wereldwijd waarvan de webinterface vanaf het internet toegankelijk is. Of deze apparaten ook een kwetsbare versie van de firmware draaien laat de onderzoeker niet weten.

Eye waarschuwde Zyxel op 29 november van dit jaar, waarop de kwetsbare firmware op 9 december door de netwerkfabrikant werd teruggetrokken. Op 15 december verscheen firmware 4.60 patch 1 waarin de kwetsbaarheid (CVE-2020-29583) is verholpen. Gebruikers wordt aangeraden de laatste versie te installeren.