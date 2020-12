Belgisch OM eist celstraf tegen Nederlander voor datadiefstal

Het Belgische Openbaar Ministerie heeft tegen een 24-jarige Nederlander uit Weert een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist voor het stelen van klantgegevens van telecomprovider Mobile Vikings. De man zou door middel van een bruteforce-aanval toegang tot 852 accounts hebben gekregen.

"De verdachte beschikte over 5,7 miljoen inloggegevens die hij doelgericht op websites losliet. Het programma registreerde welke gegevens succesvol waren en welke bankrekening eraan gekoppeld was. In totaal ondernam hij 17.086 pogingen om bij Mobile Vikings in te loggen", aldus advocaat Frank Dewael, die DPG Media vertegenwoordigde, de toenmalige eigenaar van Mobile Vikings. DPG Media eist een schadevergoeding van ruim 20.000 euro.

De Nederlander zou de gegevens van de 852 Mobile Vikings-klanten die hij via de aanval verkreeg op internet hebben verhandeld, aldus DataNews. Van de rekening van de man is al ruim 11.700 euro in beslag genomen. De verdachte wilde de autoriteiten geen toegang tot zijn telefoon gegeven. "Opmerkelijk was dat hij inlogcodes van zijn gsm niet wou afgeven aan de speurders omdat hij op zijn privacy gesteld was", zo meldt Het Nieuwsblad.