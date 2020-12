QNAP verhelpt kwetsbaarheid door hardcoded wachtwoord

NAS-systemen van fabrikant QNAP waren kwetsbaar door een hardcoded wachtwoord. Ook hadden aanvallers door middel van command injection toegang tot kwetsbare apparaten kunnen krijgen. Dat heeft QNAP vandaag bekendgemaakt. De beveiligingslekken werden eerder dit jaar verholpen, maar bij de release notes destijds werd er geen melding van gemaakt.

Met QES 2.1.1 Build 20200515, het besturingssysteem dat op de NAS-systemen draait, is het probleem met het hardcoded wachtwoord verholpen. Deze versie verscheen op 22 mei van dit jaar. Daarnaast bleek QES ook kwetsbaar te zijn voor command injection, waardoor aanvallers willekeurige commando's op het NAS-systeem hadden kunnen uitvoeren. Dit beveiligingslek werd in oktober via QES 2.1.1 Build 20201006 opgelost. De impact van beide kwetsbaarheden is door QNAP als "high" bestempeld. Gebruikers wordt geadviseerd om de laatste versie van de firmware te installeren.