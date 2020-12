FBI aangeklaagd wegens achterhouden informatie decryptieplatform

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU heeft de FBI voor de rechter gesleept wegens het achterhouden van informatie over een decryptieplatform waarmee de opsporingsdienst toegang tot versleutelde apparatuur zou kunnen krijgen.

Volgens de ACLU suggereert publiek beschikbare informatie dat de FBI software heeft aangeschaft of bezig is aan te schaffen waarmee de Amerikaanse autoriteiten telefoons kunnen ontgrendelen en versleutelde informatie kunnen ontsleutelen. Ook zijn er gerechtelijke documenten waarin gevallen worden beschreven waarin de FBI in staat bleek te zijn om informatie van een vergrendelde iPhone af te halen.

De ACLU diende bij de FBI de Amerikaanse tegenhanger van het Wob-verzoek in, om zo meer informatie over de decryptiemogelijkheden van de opsporingsdienst te achterhalen. De FBI wil het bestaan van een decryptieplatform echter niet ontkennen of bevestigen. Een reactie die bekendstaat als een 'glomar response'. Een geldige glomar response is zeer zeldzaam, zo stelt de burgerrechtenbeweging.

Daarnaast zijn er in dit geval al documenten waaruit blijkt dat de FBI over decryptiemogelijkheden beschikt of bezig is die te ontwikkelen. Daarom is de ACLU nu naar de rechter gestapt en wil dat die de opsporingsdienst dwingt om alle documenten over het onderwerp te verstrekken. Vorige week lanceerde Europol nog een decryptieplatform voor het ontsleutelen van data, waar Europese politiediensten gebruik van kunnen maken.