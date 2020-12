Antivirussoftware en beveiligde websites lieten Firefox crashen

Mozilla heeft een update voor Firefox uitgebracht omdat antivirussoftware en beveiligde websites de browser konden laten crashen. Wanneer gebruikers van Firefox 84 een https-site bezochten en op hun systeem een PKCS11-module hadden geïnstalleerd en daarbij een smartcard gebruikten crashte de browser.

Verder zorgde antivirussoftware ervoor dat Firefox kon crashen. Om welke virusscanners het precies gaat laat Mozilla niet in de release notes van Firefox 84.0.1 niet weten. Daarnaast zijn verschillende andere problemen in de browser verholpen. Updaten naar Firefox 84.0.1 kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.