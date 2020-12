Slachtoffers SolarWinds-backdoor opgeroepen datalekken te melden

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft slachtoffers van de SolarWinds-backdoor in het Verenigd Koninkrijk opgeroepen om eventuele datalekken snel te rapporteren. Via de backdoor die in updates van de SolarWinds-software werd verborgen hebben aanvallers mogelijk ook toegang tot persoonlijke data kunnen krijgen

Wereldwijd installeerden 18.000 organisaties de besmette updates. Bij zo'n veertig tot vijftig organisaties voor zover nu bekend werd via de backdoor aanvullende malware geïnstalleerd. Het gaat hierbij ook om Britse organisaties, zo liet Microsoft eerder weten.

De ICO roept Britse organisaties op die met SolarWinds werken om te controleren welke versie ze van de software gebruiken. Ook moeten organisaties kijken of de persoonlijke data waarover ze beschikken door de aanval is getroffen. In het geval van een datalek met persoonlijke gegevens moet dit binnen 72 uur na ontdekking van het datalek bij de ICO worden gemeld.