Amnesty en EFF steunen Facebook in rechtszaak tegen NSO Group

Na allerlei grote techbedrijven hebben ook Amnesty International, de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF en andere mensenrechtenorganisaties zich achter Facebook geschaard in de zaak tegen NSO Group. De organisaties stuurden een "Amicus Brief" naar de rechter in de zaak.

Facebook startte vorig jaar een rechtszaak tegen NSO Group omdat het bedrijf een kwetsbaarheid in WhatsApp zou hebben gebruikt om 1400 gebruikers van de chatdienst met spyware te infecteren. Het ging onder andere om journalisten, mensenrechtenactivisten en overheidsfunctionarissen. Een federale Amerikaanse rechtbank gaf toestemming om de zaak door te laten gaan, maar NSO Group wil die beslissing terugdraaien.

Het bedrijf heeft de rechter om immuniteit gevraagd. Het wil daarbij meeliften op "foreign sovereign immunity", dat ervoor zorgt dat buitenlandse overheden in bepaalde gevallen niet in de VS kunnen worden aangeklaagd. Eerder besloten Cisco, GitHub, Google, LinkedIn, Microsoft, VMWare en de Internet Association al een brief naar de rechter te sturen waarin ze opriepen om NSO Group geen immuniteit te verlenen. Nu hebben Access Now, Amnesty International, de EFF, Reporters Without Borders en Internet Freedom Foundation hetzelfde gedaan, meldt Bloomberg.

Volgens de organisaties is betrokkenheid van bedrijven bij misbruik van mensenrechten een groot en wijdverbreid probleem en moet de rechter niet toestaan dat bedrijven zoals NSO Group hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen voor het faciliteren van mensenrechtenschendingen door buitenlandse overheden.