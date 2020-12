Britse politie arresteert 21 vermeende klanten van WeLeakInfo

De Britse politie heeft 21 vermeende klanten van WeLeakInfo aangehouden, een website die volgens de autoriteiten twaalf miljoen gestolen inloggegevens afkomstig van meer dan tienduizend datalekken verkocht. WeLeakInfo bood abonnementen aan waarmee klanten toegang tot gestolen data uit datalekken kregen.

Begin dit jaar werd de website tijdens een gezamenlijke operatie van de Britse, Duitse en Nederlandse politie uit de lucht gehaald. Daarbij werd ook een 22-jarige man uit Arnhem aangehouden die ervan wordt verdacht de beheerder van de website te zijn. In de woning van de verdachte werd apparatuur aangetroffen waar WeLeakInfo van gebruikmaakte. Tevens arresteerde de Britse politie in deze zaak een 22-jarige man uit Noord-Ierland.

Aan de hand van de informatie die de Britse autoriteiten tijdens het onderzoek aantroffen konden ook verschillende vermeende klanten van de website in kaart worden gebracht. Bij een nationale operatie in het Verenigd Koninkrijk werden vervolgens 21 personen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 38 jaar.

Naast de aanschaf van gestolen inloggegevens worden een aantal van de mannen ook verdacht van het aanschaffen van malware en zogeheten crypters die het lastiger voor antivirussoftware maken om malware te detecteren.

Naast de arrestaties werden 69 mensen in Engeland, Wales en Noord-Ierland door cyberpreventie-agenten bezocht, waarbij ze werden gewaarschuwd over hun vermeende criminele activiteiten. Zestig van deze personen kregen een "ceast and desist notice" waarin hen werd opgeroepen om met deze activiteiten te stoppen. De Britse politie laat weten dat meer mensen de komende maanden een bezoek kunnen verwachten.