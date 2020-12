GoDaddy maakt excuses aan personeel voor phishingtest

Internetbedrijf GoDaddy heeft excuses gemaakt aan het personeel voor een phishingtest die medewerkers een vakantiebonus van 650 dollar beloofde. De zogenaamde phishingmail werd op 14 december naar medewerkers van het hostingbedrijf en domeinregistrar gestuurd.

Om voor de "bonus" in aanmerking te komen moesten er allerlei gegevens op een website worden ingevoerd. De mensen die hun gegevens achterlieten kregen twee dagen later een e-mail waarin werd medegedeeld dat het om een phishingtest ging die ze hadden gefaald. Als gevolg moesten ze een securitytraining opnieuw volgen. Zo'n vijfhonderd GoDaddy-medewerkers waren in de phishingtest getrapt, meldt The Copper Courier. De test zorgde voor de nodige kritiek van mensen die hem wreed en ongepast vonden.

GoDaddy heeft inmiddels excuses aan het personeel voor de phishingtest gemaakt. "GoDaddy neemt de beveiliging van ons platform uiterst serieus. We begrijpen dat sommige medewerkers door de phishingtest van slag waren en die tactloos vonden, waarvoor we onze excuses hebben aangeboden", aldus het bedrijf tegenover persbureau AFP. "Hoewel de test echte pogingen nabootste die vandaag de dag voorkomen, moeten we beter doen en gevoeliger voor ons personeel zijn."