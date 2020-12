Google maakt details van zerodaylek in Windows openbaar

Google heeft details van een zerodaylek in Windows openbaar gemaakt omdat een update niet binnen de gestelde deadline is verschenen. Tevens haalde Google-onderzoeker Maddie Stone uit naar Microsoft omdat het onderliggende probleem de eerste keer in juni niet goed werd verholpen. Via het beveiligingslek kan een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft zijn rechten verhogen.

In juni van dit jaar kwam Microsoft met een beveiligingsupdate voor een kwetsbaarheid in de Windows-kernel aangeduid als CVE-2020-0986. Via het beveiligingslek kon een aanvaller met toegang tot het systeem zijn rechten verhogen. Aanvallers maakten misbruik van deze kwetsbaarheid voordat Microsoft met een beveiligingsupdate kwam.

Google ontdekte dat de update van Microsoft de onderliggende kwetsbaarheid niet verhelpt en gebruikers zo nog steeds kwetsbaar zijn. Microsoft werd op 24 september hierover door Google ingelicht en kreeg negentig dagen de tijd om het probleem te verhelpen. Oorspronkelijk was Microsoft van plan om in november met een patch te komen, maar vanwege testproblemen werd besloten dit naar januari volgend jaar te verschuiven.

Daarop heeft Google de details van het beveiligingslek, nu aangeduid als CVE-2020-17008, openbaar gemaakt. "Het is dit jaar te vaak voorgekomen dat zerodays die actief worden misbruikt verkeerd of onvolledig worden gepatcht. Wanneer actief aangevallen zerodays niet volledig worden gepatcht, kunnen aanvallers hun kennis van de kwetsbaarheid en exploitmethode hergebruiken om eenvoudig nieuwe zerodays te ontwikkelen", zegt Google-onderzoeker Maddie Stone.