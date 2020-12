Taakstraf voor agent die voor privézaken in politiesystemen keek

Een 47-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur wegens het voor privézaken opvragen van informatie in politiesystemen. De man zocht onder andere informatie op over zijn ex-vriendin, zonder dat dit voor zijn politietaken noodzakelijk was. Volgens de rechter heeft de inmiddels ex-agent zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk.

Het grasduinen in de politiesystemen vond bijna twee en een half jaar plaats, van 1 januari 2017 tot en met 9 mei 2019. Hij zocht daarbij naar informatie over zichzelf, zijn ex-vriendin en vier personen die bij verschillende incidenten in het horecagebied van Hengelo waren betrokken, waaronder een zware mishandeling en een steekpartij.

De relatie van de agent liep begin 2019 op de klippen. In de maanden die daarop volgde maakte de man volgens de rechter stelselmatig inbreuk op de privacy van zijn ex-vriendin door niet alleen haar veelvuldig en op verschillende manieren onrechtmatig te benaderen, maar ook haar familie, vrienden en werkgever. Zo deed de agent bij de ouders van zijn ex-vriendin een dossiermap in de brievenbus met feiten en informatie over de vrouw en de mededeling dat er naaktfoto's waren.

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 180 uur geëist voor het stalken van zijn ex-vriendin, computervredebreuk en het schenden van zijn ambtsgeheim. Van dit laatste delict werd de man vrijgesproken. De rechter hield rekening met het feit dat de ex-agent geen strafblad had, hij zijn baan bij de politie is verloren en nog altijd problemen vindt bij het vinden van een nieuwe baan. Daarnaast wordt de kans op herhaling laag ingeschat, waardoor de rechter uitkwam op een taakstraf van veertig uur.