PVV wil opheldering van minister over veiligheid verkiezingssoftware

De PVV wil opheldering van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de veiligheid van de verkiezingssoftware waarmee de stemresultaten worden berekend. Aanleiding is een presentatie van Duitse beveiligingsonderzoekers deze week tijdens het Chaos Communication Congress. Die lieten zien dat de in Duitsland gebruikte telsoftware kwetsbaar is voor aanvallen en het zo mogelijk is om de verkiezingen te manipuleren.

Aanleiding voor PVV-Kamerlid Martin Bosma om minister Ollongren om opheldering te vragen. Zo wil hij weten of het klopt dat de door Nederland gebruikte telsoftware, OSV2020, is ontwikkeld door IVU Traffic Technologies AG (IVU) en dat deze firma onderdeel is van vote iT, dezelfde firma die de Duitse telsoftware levert.

"Weet u dat vote iT een geschiedenis heeft van niet deugende producten en bovendien het weglachen van ernstige problemen?", vraagt Bosma verder. "Hoe is het mogelijk dat een omstreden Duitse firma de Nederlandse verkiezingssoftware maakt?", wil het PVV-Kamerlid verder weten.

Minister Ollongren moet tevens duidelijk maken waarom er is gekozen om "riskante software" te gebruiken voor het optellen van stemmen en bepalen van de uitslag, terwijl dit ook handmatig kan worden gedaan. Daarnaast moet de bewindsvrouw laten weten wat zij gaat doen om misbruik van de software te voorkomen en wat de kosten van de telsoftware zijn.

Bosma besluit met een vraag over het nut van de telsoftware. "Indien u bereid bent om maatregelen te treffen die kunnen garanderen dat de extra kwetsbaarheid die de software toevoegt niet misbruikt wordt, ziet u dan ook in dat de software eigenlijk niets toevoegt aan het kiesproces behalve veel kosten?" Minister Ollongren heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.