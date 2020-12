Facebook moet activist wegens emotionele schade 500 euro betalen

Facebook moet privacyactivist Max Schrems vijfhonderd euro betalen wegens emotionele schade die hij opliep doordat het bedrijf zijn gegevens niet verstrekt. Daarnaast moet Facebook de data van Schrems alsnog verstrekken, zo heeft een Weens hooggerechtshof geoordeeld, meldt noyb, de organisatie die Schrems oprichtte.

De privacyactivist voert al jaren actie tegen Facebook en heeft herhaaldelijk om zijn gegevens gevraagd. De sociale netwerksite biedt wel een tool om gebruikersdata mee te downloaden, maar die is volgens Schrems niet volledig. Doordat Facebook zijn gegevens niet verstrekt wordt Schrems naar eigen zeggen in het ongewisse gehouden en heeft hij hierdoor emotionele schade opgelopen.

De rechter was het hiermee eens en oordeelde dat Facebook de 500 euro moet betalen die de activist eiste. Ook moet Facebook alsnog de data van Schrems verstrekken en aan gebruikers laten weten van welke partijen het data ontvangt of met welke partijen het data deelt.

Hoewel Schrems gelijk kreeg heeft hij wel hoger beroep aangetekend. De rechter staat namelijk toe dat Facebook de toestemmingsvereiste van de AVG mag "omzeilen", aldus de privacyactivist. In de nacht van 25 mei 2018 toen de AVG van kracht werd kopieerde Facebook eerder gegeven toestemming in de algemene voorwaarden. Daardoor stelt het bedrijf over een contact te beschikken om gebruikers persoonlijke advertenties te tonen, stelt Schrems.

"Facebookgebruikers hebben nu onder de AVG minder rechten dan bij de vorige privacywetgeving, omdat ze, volgens de Weense hooggerechtshof, een contract hebben afgesloten om persoonlijke advertenties te ontvangen", laat Schrems weten. Volgens de activist heeft de rechter niet naar de onderliggende problemen van deze zaak gekeken en is daarom hoger beroep noodzakelijk.