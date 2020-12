Politie houdt verdachten aan voor grootschalige WhatsAppfraude

De politie heeft de afgelopen weken drie mannen aangehouden die worden verdacht van grootschalige WhatsAppfraude. Alleen in oktober zouden de verdachten door middel van malafide WhatsAppberichten zeker 45.000 euro van slachtoffers hebben weten te stelen, aldus de politie.

Het gaat om een een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 18-jarige Rotterdammer en een 23-jarige man uit Berkenwoude die zich voordeden als kinderen van hun slachtoffers en om geld vroegen. Ze claimden door een ongelukje een nieuw tijdelijk telefoonnummer te hebben en dat ze daardoor niet bij internetbankieren konden. Vervolgens werd er gevraagd om geld naar een opgegeven rekeningnummer over te maken.

Volgens de politie wisten de mannen de telefoonnummers van hun slachtoffers op internet te vinden. "Ze zochten bijvoorbeeld naar therapeuten", zegt één van de rechercheurs. "Die hebben als eenmanszaak vaak een 06-nummer op hun website hebben staan. En vaak staat er op zo'n site nog meer persoonlijke gegevens. Combineer deze met nog wat persoonlijke gegevens van Facebook en je hebt alle ingrediënten om een slachtoffer compleet geloofwaardig een rad voor de ogen te draaien."

"Eén mevrouw hadden ze gevonden omdat zij de op een personeelslijst van een kinderboerderij stond die in zijn geheel op internet stond. Met adressen en telefoonnummer", merkt de rechercheur op. "Maar ze kochten ook van die marketingbellijsten van bedrijven op."

De zaak kwam aan het rollen toen in een hotelkamer een mobiele telefoon werd gevonden. "Een blik in die telefoon maakte duidelijk dat met het toestel WhatsAppfraude was gepleegd. Ook lag er een vuurwapen op de hotelkamer", zo laat de politie verder weten. Tijdens de aanhoudingen van de verdachten werden tien telefoons in beslag genomen.

Rechercheurs doen onderzoek naar de slachtoffers die door de verdachten zijn benaderd. De 45.000 euro die de verdachten in oktober van slachtoffers wisten af te troggelen is vermoedelijk het topje van de ijsberg. De politie houdt rekening met een "groot aantal" slachtoffers.