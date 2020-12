Adobe toont waarschuwing om Flash Player te verwijderen

Adobe is begonnen om bij gebruikers van Flash Player een waarschuwing te laten zien dat ze de browserplug-in moeten verwijderen. Vanaf morgen wordt Flash Player niet meer door Adobe ondersteund en komt er na 24 jaar officieel een einde aan de software.

Vanwege een lange geschiedenis van beveiligingsproblemen en het feit dat Flash inmiddels een verouderde technologie is, kondigde Adobe in 2017 aan dat het de ondersteuning van de browserplug-in in 2020 beëindigt. Flash Player werd gebruikt voor het weergeven van video's en andere content, maar inmiddels is de functionaliteit op steeds meer websites door html5 vervangen.

Naast de waarschuwingen om de software te verwijderen zal Flash Player na 12 januari 2021 ook geen Flash-content meer laden. Daarnaast zal de browserplug-in straks niet meer door browsers worden ondersteund. Zo stopt Mozilla op 26 januari 2021 de ondersteuning van Adobe Flash Player in Firefox. Een week eerder op 19 januari doet Google dit al in Chrome. In het geval van Edge Legacy en Internet Explorer 11 stopt Microsoft de support volgend jaar zomer.