Jeugdrechter: mogelijk minder jonge verdachten door computer

Het aantal minderjarigen dat als verdachte van een misdrijf voor de rechter komt is dit jaar sterk afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Ging het in 2015 nog om ruim 6800 verdachten, tot en met november van dit jaar zijn het er bijna 4600. De daling is in heel Europa zichtbaar.

Waarom minderjarigen minder worden berecht voor misdrijven is niet onderzocht. "Een oorzaak zou kunnen zijn dat jongeren tegenwoordig veel achter de computer zitten en minder op straat rondhangen", zegt jeugdrechter Susanne Tempel. "Die sterke vertegenwoordiging op het internet zou wel weer tot gevolg kunnen hebben dat deze groep steeds vaker dader is van cybercrime, maar ook dat is niet met zekerheid te zeggen."

Begin december liet het Openbaar Ministerie nog weten dat het vaak jongeren zijn die zich schuldig maken aan cybercrime. maken. Zo arresteerde de politie halverwege deze maand twee verdachten van 17 en 19 jaar uit Den Haag op verdenking van bankhelpdeskfraude, phishing en WhatsAppfraude. In november werd nog een 17-jarige jongen aangehouden die wordt verdacht van het stelen van 18.000 euro van een oude vrouw door middel van bankhelpdeskfraude.

Twee Friese tieners werden in september veroordeeld voor het uitvoeren van ddos-aanvallen op gameservers en een 17-jarige Rotterdammer kon in november worden opgepakt op verdenking van het verspreiden van een nepbrief van de Rabobank met een malafide qr-code.