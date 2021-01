Man krijgt voorwaardelijke celstraf voor oplichten van webwinkels

Een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken en een taakstraf van honderd uur gekregen voor het oplichten van een groot aantal webwinkels. De man gebruikte persoonsgegevens van meerdere mensen om tussen juli 2017 en januari 2018 op hun naam en adres goederen te bestellen. De man betaalde de bestelde producten niet en probeerde die bij of kort na de bezorging in handen te krijgen.

Slachtoffers van de identiteitsfraude leden geen financiële schade hierdoor. Wel zorgde dit voor de nodige ergernis, gaf de rechter aan. Van sommige personen werden de adresgegevens meerdere keren door de man gebruikt, zodat deze personen steeds weer de webwinkel moesten benaderen om te vertellen dat zij de bestelling niet hadden geplaatst.

De verdachte werd in 2019 al voor soortgelijke feiten veroordeeld. De rechter vond, vanwege de hardnekkigheid van het gedrag van de man en het grote aantal slachtoffers, een hogere voorwaardelijke celstraf op zijn plaats dan de officier van justitie eiste. Voor deze voorwaardelijke gevangenisstraf geldt een proeftijd van twee jaar.