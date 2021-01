Justitie kon door netwerkstoring 165 enkelbanden niet monitoren

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft vorige maand door een netwerkstoring bij KPN de testmeldingen van 165 enkelbanden enige tijd niet kunnen controleren. De PVV wil nu opheldering van minister Dekker voor Rechtsbescherming.

De storing werd op 10 november om 13:50 uur door de afdeling Service Centrum Elektronische Monitoring waargenomen. Een uur later waren alle betrokken partijen over de storing ingelicht en werd besloten om een continuïteitsplan in werking te stellen en voorbereidingen te treffen voor het inrichten van een operationele en bestuurlijke crisistafel.

Volgens KPN werd de storing met het monitoren van de enkelbanden veroorzaakt door een netwerkstoring die voornamelijk het roamingverkeer trof. Om het herstel van de monitoring te versnellen werden de betreffende simkaarten gereset, zo meldt de DJI. Drie uur na ontdekking van de storing waren de getroffen enkelbanden weer zichtbaar voor Justitie. Hierop werd besloten om de crisistafel niet in te richten. Om 17:15 uur kwam de melding dat de storing officieel was verholpen.

PVV-Kamerlid Markuszower wil nu opheldering van minister Dekker. "Weten enkelbanddragers op het moment dat er een storing is dat zij uit beeld zijn? Zo ja, kunt u aangeven op welke manier zij dit kunnen merken en bent u bereid dit te veranderen omdat er op deze manier gevaarlijke situaties kunnen ontstaan? Zo nee, waarom niet?", zo vraagt hij. Markuszower wil ook weten wat Dekker gaat doen om "dit soort blunders" in de toekomst te voorkomen. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.