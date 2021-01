Nederlandse identiteitskaart voorzien van chip met inlogfunctie

Nederlandse identiteitskaarten die vanaf vandaag worden aangevraagd zullen een chip met inlogfunctie bevatten die het mogelijk maakt om via DigiD bij de overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds in te loggen, zo meldt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vandaag.

"Inloggen met een identiteitskaart met behulp van de DigiD app geeft extra zekerheid en zorgt zo voor maximale bescherming van iemands gegevens", aldus de Rijksdienst. "Om deze gegevens goed te beschermen willen organisaties de zekerheid dat gegevens altijd met de juiste persoon worden gedeeld, daarvoor is de Nederlandse identiteitskaart verder ontwikkeld en voorzien van een chip." De inlogfunctie van de identiteitskaart is door middel van een pincode, die via de post wordt verstuurd, te activeren.

DigiD kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle. Als derde is er het substantiële niveau. Dit is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Dan is er ook het niveau DigiD Hoog.

DigiD Substantieel en DigiD Hoog vereisen het eenmalig respectievelijk telkens uitlezen van de chip van het rijbewijs en identiteitskaart. Dit kan met de NFC-functie in tablets en smartphones of NFC-lezers verbonden aan computers. Bestaande identiteitskaarten blijven gewoon geldig totdat ze zijn verlopen. Bij verlenging van de identiteitskaart zal dan een nieuwe kaart worden verstrekt.