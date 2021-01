Overheid start meldpunt voor fouten in overheidsregistraties

De Rijksoverheid is een meldpunt gestart waar burgers, bedrijven en overheidsorganisaties fouten in de registratiesystemen van de overheid kunnen melden. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), dat weer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt.

Het MFO moet burgers helpen bij het vinden van de juiste overheidsorganisatie voor het corrigeren van onjuiste gegevens. Wanneer burgers er niet uitkomen zal het Meldpunt helpen om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan op te lossen. Ook biedt het MFO ondersteuning wanneer blijkt dat gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.

Wanneer burgers vanwege verkeerde gegevens in de registratie aanmaningen en boetes krijgen zal het MFO waar mogelijk deze gevolgen proberen te stoppen totdat er een oplossing is gevonden. "Het MFO werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot jouw gegevens weer kloppen", zo stelt het Meldpunt, dat ook ondersteuning en advies aan overheidsorganisaties biedt. Het melden van verkeerde gegevens kan worden gedaan via een formulier.