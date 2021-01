Gemeente moet klimrek wegens privacyschending verwijderen

De gemeente Steenwijkerland moet een klimrek dat in een openbaar plantsoen is geplaatst verwijderen omdat het de privacy van een inwoner schendt, zo heeft de kantonrechter van de rechtbank Overijssel bepaald. Het klimtoestel werd in 2019 bij de herinrichting van het plantsoen door de gemeente neergezet. Voorafgaand aan de herinrichting vond er een inspraakprocedure plaats.

Het klimrek werd, tot ongenoegen van een inwoner, vlak voor haar appartement geplaatst waardoor er direct in haar woning kan worden gekeken. De vrouw stelt dat zij vooraf geen bezwaar kon maken omdat ze niet kon weten dat het klimtoestel op die plaats zou komen. Kinderen die op het klimrek zitten kunnen zowel in haar zithoek als in haar eethoek kijken. De vrouw vindt dit een inbreuk op haar privacy en is bang voor een waardevermindering van het appartement.

De kantonrechter heeft ter plekke naar het klimrek gekeken en kwam tot het oordeel dat het lijkt alsof de bovenkant van het klimtoestel een verlengd stuk van het balkon van de vrouw vormt. Daardoor is er sprake van inkijk en wordt zo de privacy van de vrouw geschonden. Daarnaast is de hinder onrechtmatig, aangezien er geen zwaarwegend belang is om de privacy van de vrouw te schenden.

"Er zijn immers alternatieven denkbaar, waarbij van privacyschending geen sprake is, of niet in dezelfde mate. Zo kan het klimtoestel op een andere plaats worden gezet, kan er op dezelfde plaats een ander speeltoestel worden geplaatst, of kan er op een andere manier in het vertier van de jeugd worden voorzien", aldus de rechter, die de gemeente opdroeg het speeltoestel te verwijderen. De gemeente kan niet in hoger beroep gaan.