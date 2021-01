Singapore maakt data corona-app toegankelijk voor politie

De Singaporese politie mag data die via de corona-app TraceTogether is verkregen voor strafrechtelijke onderzoeken gebruiken, zo heeft de Singaporese minister van Binnenlandse Zaken Desmond Tan vandaag laten weten. Op de website van TraceTogether wordt gemeld dat gegevens van de corona-app alleen voor contactonderzoek worden gebruikt wanneer iemand met corona besmet blijkt te zijn.

"De Singaporese politie is bevoegd om voor strafrechtelijk onderzoek alle data op vragen, waaronder TraceTogether-data", aldus Tan, die reageerde op vragen van parlementslid Christopher de Souza. Het parlementslid wilde weten of politie TraceTogether-data voor strafrechtelijke onderzoeken gaat gebruiken en hoe dit juridisch is geregeld (pdf). Iets dat inderdaad het geval is. Als voorbeeld noemde de minister getuigen die van TraceTogether gebruikmaken en van wie de data kan worden gebruikt. Tan voegde toe dat politie dit niet zal doen bij personen die van een misdrijf worden verdacht of worden onderzocht.

Een ander parlementslid merkte op dat dit in strijd met de privacyvoorwaarden van de app is en dit het gebruik van TraceTogether kan ondermijnen. De minister liet daarop weten dat hoewel TraceTogether is ontwikkeld om corona te bestrijden, politie in het geval van de veiligheid van burgers de data van de app zal gebruiken. Meer dan 4,2 miljoen mensen in Singapore maken gebruik van de TraceTogether-app of token, wat neerkomt op 78 procent van de inwoners.