EDPS: corona-apps moeten niet om meer data gaan vragen

Vorig jaar werden in tal van landen corona-apps uitgerold, toch hebben die een tweede besmettingsgolf van het coronavirus niet kunnen voorkomen. Het is echter belangrijk dat bij toekomstige apps er niet meer data wordt verzameld, maar er juist wordt ingezet op privacyfeatures, zegt Thomas Zerdick, hoofd technologie en privacy van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).

Volgens Zerdick waren Europese privacytoezichthouders niet altijd te spreken over de ontwikkeling van de Europese corona-apps. Zo kozen sommige landen voor oplossingen waarbij er onvoldoende aandacht was voor de rechten van burgers en moesten toezichthouders ingrijpen om dit te corrigeren. In andere gevallen waren de toezichthouders niet te spreken over uitgevoerde risicoanalyses en mitigatiemaatregelen van de ontwikkelaars.

Hoewel er in allerlei landen corona-apps zijn uitgerold is de discussie over de apps nog steeds gaande, stelt Zerdick. Hij merkt op dat de apps een tweede besmettingsgolf niet hebben kunnen voorkomen. "Sommige van de verwachtingen van de apps waren overdreven en konden onmogelijk worden waargemaakt, maar hun effectiviteit kan worden verbeterd", gaat het het hoofd privacy van de EDPS verder.

Zerdick waarschuwt dat mensen die stellen dat toekomstige corona-apps juist minder privacy moeten bieden de verkeer kant opgaan. Een gebrek aan vertrouwen is juist de voornaamste reden waarom mensen corona-apps links laten liggen. Het verder ondermijnen van het vertrouwen zal juist een negatief effect hebben, stelt Zerdick. Hij denkt dat door het verbeteren van de privacyfeatures en transparanter te zijn over de risico's en voordelen de apps de komende maanden nuttiger kunnen worden gemaakt.