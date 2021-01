Benelux-landen willen toegang tot elkaars politiedatabases

Een wetsvoorstel dat politiediensten in België, Nederland en Luxemburg toegang geeft tot elkaars politiedatabases en ANPR (Automatic Number Plate Recognition)-cameragegevens is door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat een nieuw Benelux-politieverdrag wordt omgezet in nationale wetgeving.

Politiediensten kunnen door het verdrag rechtstreekse toegang tot elkaars politiedatabases krijgen op basis van hit/no hit. Daarnaast wordt het mogelijk om politiedatabases tijdens gezamenlijke acties en in gemeenschappelijke politieposten direct te raadplegen. Ook zal binnen de grenzen van de eigen nationale wetgeving raadpleging van bevolkingsregisters mogelijk zijn.

Verder kan in bepaalde situaties grensoverschrijdend worden opgetreden. Zo mag een ingezette achtervolging door politieambtenaren in het eigen land worden voortgezet over de grens. Ook in het geval van een crisissituatie kunnen speciale politie-eenheden voortaan grensoverschrijdend optreden. Het gaat dan om belangrijke evenementen met een groot veiligheidsrisico, zoals een NAVO-top.

Het Benelux-politieverdrag is op 23 juli 2018 ondertekend door de verantwoordelijke ministers van Nederland, België en Luxemburg. Als de Tweede Kamer het wetsvoorstel aanneemt moet het ook nog door de Eerste Kamer komen. Als ook België en Luxemburg het verdrag goedkeuren kan het in werking treden.