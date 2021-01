VS vermoedt dat Rusland achter SolarWinds-aanval zit

De Amerikaanse autoriteiten vermoeden dat Rusland achter de vorig jaar ontdekte SolarWinds-aanval zit. De FBI, het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) en het Office of the Director of National Intelligence (ODNI), met steun van de NSA, publiceerden een gezamenlijke verklaring waarin ze stellen dat de aanval "waarschijnlijk" vanuit Rusland is uitgevoerd. Informatie om dit te ondersteunen wordt echter niet gegeven.

Aanvallers wisten updates van het SolarWinds Orion Platform vorig jaar van een backdoor te voorzien. De besmette updates werden door 18.000 bedrijven, organisaties en overheidsinstanties wereldwijd geïnstalleerd. Via de backdoor installeerden de aanvallers aanvullende malware. Dit gebeurde echter bij een select aantal slachtoffers. Volgens de Amerikaanse overheidsdiensten is deze aanvullende malware bij minder dan tien Amerikaanse overheidsinstanties aangetroffen.

Eerder liet Microsoft weten dat het zo'n veertig organisaties had geïdentificeerd die slachtoffer van de extra malware waren geworden, terwijl securitybedrijf FireEye met een aantal van vijftig kwam. De FBI, het CISA en het ODNI stellen verder dat het onderzoek naar de daadwerkelijke omvang van de aanval nog gaande is. Tevens wordt er gewezen naar een gratis tool van het CISA waarmee gecompromitteerde accounts en applicaties in een Azure/Microsoft 365-omgeving zijn te detecteren.