Firefox schakelt backspace uit om dataverlies te voorkomen

Mozilla gaat in een toekomstige versie van Firefox het gebruik van backspace als navigatieknop uitschakelen. Op deze manier moet het verlies van data worden voorkomen, aldus de browserontwikkelaar. Backspace is binnen Firefox een snelkoppeling om naar een vorige pagina te navigeren.

Dit is echter afhankelijk van waar de muiscursor zich bevindt. Wanneer de cursor in een tekstveld staat zal backspace alleen het linker karakter van de cursor verwijderen. Bevindt de cursor zich ergens anders op de pagina, dan zal backspace hetzelfde effect hebben als de terugknop en wordt de vorige pagina geladen. Google besloot het gebruik van backspace al jaren geleden uit te schakelen om zo dataverlies te voorkomen. In plaats daarvan kan via Alt en de linker pijltoets de vorige pagina worden opgevraagd.

Zeven jaar geleden werd Mozilla al gevraagd om backspace als navigatieknop binnen de browser standaard uit te schakelen, aangezien het voor dataverlies kan zorgen wanneer gebruikers per ongeluk op backspace drukken terwijl ze bezig zijn met het invullen van webformulieren. Uit cijfers van Mozilla blijkt dat nog altijd veertig miljoen Firefoxgebruikers per maand via backspace naar een vorige pagina navigeren. Of dit bewust of per ongeluk is, is echter onbekend.

De functie van backspace is nu al via de configuratieopties van Firefox aan te passen, maar zal met de release van Firefox 86 op 23 februari bij alle gebruikers als navigatieknop worden uitgeschakeld. De maatregel is al in de testversie van Firefox 86 doorgevoerd. Gebruikers kunnen backspace wel weer via de configuratieopties inschakelen.