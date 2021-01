Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zoekt nieuwe databronnen voor het maken van statistieken, waarbij ook naar private bronnen wordt gekeken. De privacy blijft hierbij gewaarborgd, aldus het statistiekenbureau. Volgens het CBS zorgen ontwikkelingen op het gebied van data voor nieuwe manieren om gegevens te verzamelen.

"Denk aan nieuwe technologieën zoals sensoren en artificiële intelligentie. We zijn een data gedreven maatschappij geworden; data zijn tegenwoordig overal", zegt Irene Salemink, directeur Innovatie, Ontwikkeling en Beheer bij het CBS. Daarnaast voldoet de huidige manier van data verzamelen niet altijd meer aan de groeiende vraag naar actuele statistieken, gaat Salemink verder.

Daarbij heeft de coronapandemie op een aantal punten als katalysator gewerkt voor de ontsluiting van bijvoorbeeld private databronnen. "Om de economische impact van de coronapandemie te kunnen meten, ontvangt het CBS nu van diverse organisaties gegevens over betalingen en financiële transacties", aldus salemink. Zo is de economische impact van de coronapandemie te meten.

Het zoeken naar nieuwe databronnen wordt datascouting genoemd. Hierbij staat volgens het CBS privacy voorop. Zo wordt er geen informatie over individuele personen of bedrijven bekend. "Onze werkwijze is volledig transparant, zodat voor iedereen inzichtelijk is welke statistieken het CBS maakt en welke data uit welke bronnen daarvoor worden gebruikt", zegt Bert Kroese, plaatsvervangend directeur-generaal van het CBS.

Dit jaar zal het CBS overleggen met het ministerie van Economische Zaken over de statistiekenbehoefte van de overheid en welke data daarvoor nodig zijn. "Daarnaast gaat het CBS in gesprek met databronhouders over het gebruik van data en de ontsluiting ervan. Er zijn veel technieken beschikbaar om dat op een veilige manier mogelijk te maken", besluit Kroese.