Twaalf jaar cel voor man die privédata 83 miljoen JPMorgan-klanten stal

Een 37-jarige Russische man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar wegens het stelen van de privégegevens van 83 miljoen JPMorgan-klanten en het inbreken bij financiële instellingen, effectenbedrijven en uitgevers van financieel nieuws. In totaal wist de verdachte bij de aangevallen organisaties persoonlijke informatie van meer dan 100 miljoen mensen buit te maken.

De verdachte zou in opdracht van een andere man de aanvallen hebben uitgevoerd. Deze persoon, die als het meesterbrein van de operatie wordt gezien, hield zich bezig met aandelenfraude door de prijs van bepaalde aandelen kunstmatig op te drijven.

Naast de aanvallen tegen de Amerikaanse financiële sector zou de Rus ook verantwoordelijk zijn geweest voor aanvallen tegen Amerikaanse en buitenlandse bedrijven. Het ging onder andere om onrechtmatige toegang tot online gokbedrijven en internationale betalingsverwerkers.

Via de aanvallen zouden de Russische man, het vermeende meesterbrein en zijn handlangers honderden miljoenen dollars hebben verkregen, aldus de aanklacht. De Rus zou met zijn "hackingactiviteiten" zelf meer dan negentien miljoen dollars hebben verdiend, aldus het Amerikaanse openbaar ministerie. Naast zijn gevangenisstraf moet hij ook een bedrag van 19,2 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten afstaan.