Schooldirecteur downloadde naaktfoto's van in beslag genomen telefoons

De directeur van een Amerikaans schooldistrict die van de in beslag genomen telefoons van leerlingen naaktfoto's downloadde en via internet verspreidde moet zes van zijn slachtoffers een schadevergoeding van in totaal 3,6 miljoen dollar betalen. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank bepaald.

De voormalige schooldirecteur werd in 2018 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar wegens het downloaden en verspreiden van de naaktbeelden van leerlingen. Het schooldistrict had een beleid dat het gebruik van telefoons tijdens schooluren verbood. De schooldirecteur nam bij overtredingen de telefoons in beslag, maar mocht die niet doorzoeken.

Toch was dat precies wat er gebeurde. De foto's die de directeur downloadde werden vervolgens naar een Russische pornosite geüpload. Iets wat de man vanaf zijn eigen ip-adres deed. Eén van de slachtoffers kwam er in 2016 achter dat haar naaktfoto's, die ze had gemaakt met haar vriend toen ze nog vijftien was, op de website waren te vinden en stapte daarop naar de politie. Op de apparatuur van de schooldirecteur werden 436 afbeeldingen en elf video's van kinderpornografie aangetroffen. Tevens bleek het Dropbox-account van de man kinderpornomateriaal te bevatten, waaronder afbeeldingen van zijn slachtoffers.

Acht voormalige leerlingen van de school waar de man actief was dienden eind 2017 een klacht in dat hij hun naaktfoto's had gedownload. De rechter heeft in deze zaak nu zes van de oorspronkelijke eisers een schadevergoeding van 600.000 dollar per persoon toegekend, zo melden The LaRue County Herald en Louisville Courier-Journal.