Zwarte lijst met namen van artsen moet van rechter offline

Door Anoniem: Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen: oa leugenaars Jaap van Dissel en Ab Osterhaus staan op de zwarte lijst. Vandaar die haast en hoge boetes. Want de politiek verliest iedere dag geloofwaardigheid omdat het aantal schapen snel afneemt. Want hun geloofwaardigheid valt of staat door dergelijke corrupte virologen met belangenverstrengeling.

Het grote verlies van onze grondrechten begint nu Goddank ook in de mainstream door te dringen. Geef die zwarte lijsten uit Nederlandse handen en draai op buitenlandse servers. Het hosten is makkelijk uit te besteden en je bezorgt zo'n Nederlands rechtertje wat extra werk. Dan blijven deze lijsten met een beetje geluk nog een paar jaar inzichtelijk voor eenieder die wil. Het doel heiligt m.i. de middelen: Er staan vele levens op het spel en onze economie wordt momenteel om zeep geholpen.

Door Anoniem: Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !



Ik heb geen issue met het bestaan van deze site

Bijzonder dat het hier iedere keer over privacy hebben en dit nu in eens niet van toepassing meer is?Er staan levens op het spel, maar basis maatregelen zoals mondkapjes willen we niet aan?Grondrechten... Leuk, maar er is een tuchtcommissie die hiervoor in het leven geroepen is. En voor eigen rechter spelen mag nu in eens wel?Hier speelt iemand gewoon eigen rechter en dat is nu door een echte rechter verboden. Gelukkig, het recht heeft hier weer gesproken.Trouwens Jaap van Dissel was gewoon vrijgesproken bij de tuchtcommissie. Hij staat dus op geen enkele officele zwarte lijst.En Ab kon ik niet vinden. Heb je daar een linkje van? Zal natuurlijk wel weer niet....Een blunder? Daar zijn al procedures voor. BIG registratie bijvoorbeeld.Dit was gewoon een lijst die door "iemand" bijgehouden werd door eigen rechter te spelen.