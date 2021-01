Britse overheid waarschuwt voor vaccinatiescams gericht op ouderen

De Britse overheid waarschuwt voor oplichters die zich via e-mail en telefoon voordoen als de National Health Service (NHS) en om bankgegevens, betalingen en identiteitsgegevens vragen voor een zogenaamde coronavaccinatie. De oplichters hebben het met name gemunt op ouderen, zo stelt het National Crime Agency (NCA).

Volgens de politiedienst valt het aantal meldingen over deze vaccinatiescam op dit moment nog mee, maar is er wel een stijgende lijn zichtbaar, vandaar dat er besloten is om een waarschuwing af te geven. "Het advies is eenvoudig. Het vaccin is alleen beschikbaar via de NHS en je zult nooit worden gevraagd om te betalen of je bankgegevens te verstrekken. Al het andere is oplichting", aldus Graeme Biggar van de NCA.

"Als je een e-mail, sms of telefoontje ontvangt dat claimt van de NHS afkomstig te zijn en om je financiële gegevens vraagt, of om voor het vaccin te betalen, is het een scam", zegt James Brokenshire, staatssecretaris voor veiligheid. In de waarschuwing stelt het NCA dat de NHS nooit om bankgegevens, pincodes, wachtwoorden of kopieën van identiteitsdocumenten vraagt of onaangekondigd langskomt.