Politie mocht agent ontslaan die voor privézaken in politiesystemen rondkeek

De politie heeft een agent mogen ontslaan voor het veelvuldig raadplegen van politiesystemen voor privédoeleinden en het delen van opgevraagde informatie met derden. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald. De agent werd in 2019 ontslagen en maakte hier begin vorig jaar bezwaar tegen. Dat bezwaar werd ongegrond verklaard, waarop de man naar de rechter stapte.

Tegen de agent was een onderzoek ingesteld nadat hij een ontmoeting had met een verdacht persoon en omdat was gebleken dat zijn zoon banden had met een crimineel netwerk. Uit dat onderzoek bleek dat hij lange tijd voor privézaken informatie uit de politiesystemen had opgevraagd. De ontslagen agent ontkent dat hij gegevens heeft opgevraagd om te delen voor privédoeleinden of om hier persoonlijk gewin uit te halen.

Tijdens het onderzoek kon de agent geen verklaring geven waarom hij voor hem bekende personen natrok. Achteraf liet hij weten dat het natrekkingssysteem via de telefoon vaak een storing had. Daarom besloot de agent naar eigen zeggen als test een voor hem bekende persoon na te trekken om zo te kijken of het systeem het deed. Ook stelt de agent dat niet aannemelijk is gemaakt dat hij politie-informatie met zijn zoon zou hebben gedeeld. Verder wees de agent erop dat hij ruim dertig jaar in dienst was bij de politie en in al die jaren nog nooit een slechte beoordeling gehad gekregen. Het ontslag zou dan ook niet proportioneel zijn.

Wel erkende de agent dat hij informatie over de afperser van zijn zoon heeft opgevraagd en hij informatie met zijn familie deelde. Volgens de rechtbank staat dan ook vast dat de man voor privédoeleinden in de politiesystemen keek en dat hij politie-informatie heeft gedeeld met derden. Dat de agent een lange staat van dienst had en er veel waardering bestond voor zijn functioneren en zijn persoon, maakt niet dat het ontslag onevenredig is, stelde de rechter.

"Aan politieambtenaren mogen hoge eisen van integriteit en betrouwbaarheid worden gesteld. Door misbruik te maken van de toegang tot de politiesystemen en misbruik te maken van zijn ambt als politieagent heeft [eiser] het in hem gestelde vertrouwen in ernstige mate geschonden. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de politie uitsluitend op grond van een wettelijke basis voor professionele doeleinden gebruik maakt van de vertrouwelijke gegevens waarover zij de beschikking heeft", liet de rechter verder weten. De ex-agent kan nog wel in hoger beroep gaan tegen het vonnis.