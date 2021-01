Werk jij nog thuis?

Ik werk sinds April thuis.

Het thuis werken zelf ervaar ik niet als vervelend, toekomst gezien zou ik dit vaker willen doen.



Enige nadeel op dit moment voor mij is dat als onderdeel van de lockdown nu het primair onderwijs.gesloten is

Sommige vergeten dat onder Primair Onderwijs ook het Speciaal Onderwijs hier onder valt voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Hierdoor is mijn dochter met ADHD/Autisme thuis, Het is een kind die 1 op 1 begeleiding nodig heeft.

Helaas wordt er voor deze kinderen, waarbij een vast ritme heel erg belangrijk is, geen uitzondering gemaakt of rekening gehouden.

Dus behalve dat het lastig voor mij is, is het ook heel erg lastig voor mijn dochter zelf.



Dus ook het thuiswerken is hierdoor zeer lastig geworden, soms onmogelijk.

Waardoor toch soms gekozen wordt om toch maar op kantoor te gaan werken, maar eigenlijk dit niet wil...