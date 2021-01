Kamervragen over 'track & trace' voor brieven Belastingdienst

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over een 'track & trace' systeem voor brieven aan de Belastingdienst. De VVD heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën tevens gevraagd om hiermee te experimenteren. Aanleiding zijn signalen van belastingadviseurs die melden dat brieven niet aankomen of zoekraken, onduidelijk is door wie de brieven behandeld worden en er niet altijd duidelijkheid is over de afhandeltermijnen.

"Deelt u de mening dat de onduidelijkheid over onvindbare stukken zowel aan de kant van de klant als van de Belastingdienst onnodig veel tijd en capaciteit kost?", vraagt VVD-Kamerlid Lodders. Zij wil ook weten of de staatssecretaris vindt dat 'track & trace' bij de Belastingdienst een efficiënt middel kan zijn om procedures en afhandeling te bespoedigen en de doorlooptijden te verminderen.

Aflsluitend wil Lodders weten of Vijlbrief bereid is om bij de Belastingdienst een 'track & trace' systeem te introduceren, waarbij er met twee pilots wordt gestart. Een pilot gericht op particulieren en een pilot gericht op bedrijven, zoals het mkb. De staatssecretaris heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Onlangs kwam een advocatenkantoor nog met een voorstel voor een dergelijk systeem waarmee kan worden gezien wie het verzoek behandelt en wat hiervan de status is. Dit zou dan via een speciaal hiervoor in het leven geroepen e-mailadres kunnen worden gecommuniceerd.