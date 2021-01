EFF bezorgd over inzet van politierobots in de Verenigde Staten

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF maakt zich zorgen over de inzet van politierobots in de Verenigde Staten. "Het is een privacyramp in wording", zegt EFF-medewerker Matthew Guariglia. Het gaat onder andere om de robots van het bedrijf Knightscope, waarvan er zo'n honderd in de VS actief zijn.

Politiekorpsen kunnen de robots, die over surveillancecamera's beschikken, voor allerlei doeleinden inzetten, zoals het scannen van kentekens, verzamelen van mac-adressen van smartphones, remote monitoring en detectie van personen. Tijdens een patrouille kan de robot op basis van wifi-signalen in een straal van 150 meter smartphones, laptops, routers en andere apparaten detecteren eb controleren of ze op een blacklist staan. Daarnaast werkt het bedrijf aan gezichtsherkenning voor de robots.

Volgens Guariglia is er een risico dat de robots straks bepaald gedrag als "verdacht" zullen bestempelen terwijl er in werkelijkheid niets aan de hand is. Ook ligt profilering op de loer. "Deze robots zijn een meer speelse manier om het panopticon in ons leven te normaliseren", gaat Guariglia verder.

Eén van de robots die in een winkelgebied in Los Angeles rondreed werd meer dan honderdduizend keer op social media bekeken. Ook maken mensen geregeld selfies met de robot. De EFF stelt dat eerst de essentiële vragen rond de werking en inzet van deze robots moeten worden beantwoord, voordat mensen ermee op de foto gaan.