Ex-Androidontwikkelaar hekelt Google Play Protect na besmette telefoon

Google Play Protect, de in Android ingebouwde virusscanner, is bij een malware-infectie zo goed als nutteloos, zo stelt Cedric Beust, één van de eerste ontwikkelaars in het Androidteam van Google. De telefoon van Beust raakte door de installatie van een kwaadaardige app uit de Google Play Store besmet. Het achterhalen van de besmette app bleek echter niet zo eenvoudig.

Beust was een senior software engineer die zes jaar bij Google werkte, waarvan vier jaar in het Androidteam. Hij vertrok in 2010 bij het techbedrijf. In een blogposting vertelt hij hoe zijn telefoon besmet raakte. Het begon met een verdacht dialoogvenster dat hij accepteerde. "Maar ik had op dat moment andere dingen aan mijn hoofd en lette er niet op", aldus Beust. De volgende dag zag hij bij het openen van Chrome allerlei verdachte url's.

Hoewel hij besefte wat eraan de hand was besloot Beust naar eigen zeggen het probleem niet te onderzoeken. In plaats daarvan veranderde hij de standaard ingestelde browser. Een aantal uren later verschenen de verdachte url's ook in deze browser. Vervolgens verwijderde hij een aantal verdachte apps en installeerde de virusscanner van Malwarebytes. Die vond echter geen malware. Ook Google Play Protect trof geen malafide apps aan.

De verdachte url's bleven echter verschijnen. Daarop startte Beust een uitgebreid onderzoek met adb en Android Studio. Dit leidde naar een QR-barcodescanner die malware bleek te bevatten. Beust verwijderde de app, die al door Google uit de Play Store was verwijderd, waarna de url's niet meer verschenen. "Ik was zeer teleurgesteld dat ik zoveel moeite moest doen om een eenvoudige scam-applicatie te verwijderen. Wat zou een doorsnee gebruiker hebben gedaan?", vraagt de engineer zich af.

Als Android de optie bood om applicaties op laatst geïnstalleerde te sorteren had Beust naar eigen zeggen de foute app eerder gevonden. De manier waarop Android nu apps weergeeft is voor het vinden van malware niet behulpzaam. Verder noemt de engineer de virusscanner van Malwarebytes volledig nutteloos en krijgt ook Google Play Protect het stempel zinloos.

Iets waar Beust erg teleurgesteld over is. Ten eerste weet Google wanneer ze besmette applicaties uit de Play Store verwijderen. Daarnaast zou de virusscanner van Google voor elke app moeten waarschuwen die niet in de Play Store staat. Het hoeft in dit geval niet om malware te gaan, maar zou wel moeten worden gesignaleerd. Tevens stelt Beust dat Play Protect in de achtergrond zou kunnen kijken wat apps allemaal doen.