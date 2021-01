Amerikaans district betaalt losgeld na ransomware-aanval

Het Amerikaanse district Delaware County heeft criminelen die afgelopen november de systemen met ransomware infecteerden en allerlei data buitmaakten losgeld betaald. Het exacte bedrag is niet bekendgemaakt, maar mogelijk zou het om 500.000 dollar gaan.

Volgens Frank Bilotta, chief information officer (CIO) van Delaware County, kreeg een aanvaller op 10 september toegang tot de systemen nadat een medewerker een phishingmail met malware opende. Verdere details over de e-mail en malware worden niet gegeven. Wel is duidelijk dat de aanvaller tussen 10 en 21 september het netwerk van Delaware County verder infecteerde en allerlei data buitmaakte.

Op 21 november werd de ransomware uitgerold en allerlei data op de county-systemen versleuteld. Na ontdekking van de aanval werden allerlei systemen uitgeschakeld, wat gevolgen had voor de dienstverlening aan inwoners van het district. Hoewel er back-ups beschikbaar waren besloot het bestuur toch het losgeld te betalen.

Zo moest worden voorkomen dat de aanvaller de gestolen data openbaar zou maken en zou ook het herstel van de systemen worden versneld. Het district beschikt daarnaast over een verzekering waardoor het eigen risico is beperkt tot 25.000 dollar. Het bedrag dat de verzekeraar betaalde is niet openbaar gemaakt (pdf).

Naar aanleiding van de aanval wordt de serverinfrastructuur opnieuw opgebouwd, oude versies van besturingssystemen geüpgraded en oude hardware en software vervangen. Ook zal data bij veiligere, off-site omgevingen worden opgeslagen. Delaware County telt zo'n 568.000 inwoners.