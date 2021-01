Klanten Fries ict-bedrijf kunnen door aanval niet meer bij gegevens

Een aanval op het Friese ict-bedrijf Accent heeft ervoor gezorgd dat tientallen klanten niet meer bij hun gegevens kunnen, zo meldt de Leeuwarder Courant. Onder andere Koninklijke Damstra Installatietechniek en GGZ Friesland zijn klant van het bedrijf. De aanval werd afgelopen zaterdag opgemerkt, waarop de ict-dienstverlener uit Sneek besloot om systemen uit te schakelen.

"We gingen in lockdown, om het zomaar eens uit te drukken", zegt commercieel directeur Wim Behage tegenover de krant. Daardoor kunnen klanten niet meer bij hun gegevens en digitale werkomgeving. In het geval van Damstra zijn de bedrijfsgegevens niet toegankelijk. "We kunnen helemaal niks meer, behalve telefoneren. Bijna al onze processen zijn geautomatiseerd. Dat keert zich nu tegen ons. We kunnen niet werken aan technische tekeningen, we kunnen geen facturen versturen, we kunnen niet meedoen aan aanbestedingen", zegt Damstra-directeur Peter Meilis.

De aanval kan ook gevolgen voor klanten van Damstra hebben. "Als u de komende week een afspraak met ons heeft staan, kan het dus voorkomen dat wij dat niet meer weten. Excuus voor het dan mogelijk niet verschijnen! Als u dit op tijd leest, vragen wij u dringend om ons op de bekende nummers te bellen en de afspraak opnieuw door te geven. Dan kunnen wij onze afspraken nakomen en dat willen wij natuurlijk graag", zo laat het installatiebedrijf op de eigen website weten.

In het geval van GGZ Friesland kunnen medewerkers dankzij een omweg toch bij systeem komen. Volgens een woordvoerder zijn er geen patiëntgegevens gestolen en zijn de elektronische patiëntendossiers veilig. Of er sprake is van een aanval met ransomware kan Accent nog niet zeggen. "We hebben het in onderzoek. Het is te vroeg voor een uitspraak over wat er precies aan de hand is", stelt Behage.