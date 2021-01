Foto-app Ever misleidde miljoenen gebruikers over gezichtsherkenning

Foto-app Ever misleidde miljoenen gebruikers over het gebruik van gezichtsherkenning en het verwijderen van foto's en video's wanneer gebruikers hun account uitschakelden. Dat laat de Amerikaanse toezichthouder FTC weten. Ever bood gebruikers de mogelijkheid om foto's op te slaan en fotoalbums te maken. Het had zo'n twaalf miljoen gebruikers wereldwijd.

Begin 2017 lanceerde de foto-app een nieuwe feature genaamd "Friends" die van gezichtsherkenning gebruikmaakte om de foto's van gebruikers op basis van de gezichten van mensen te groeperen en gebruikers de optie gaf om mensen op de foto's te "taggen". De feature stond standaard voor alle gebruikers ingeschakeld.

Tussen juli 2018 en april 2019 stelden de ontwikkelaars dat gezichtsherkenning alleen werd ingeschakeld als gebruikers hier zelf voor kozen. Gebruikers in drie Amerikaanse staten en de Europese Unie kregen deze optie, maar voor alle andere gebruikers stond die tot april 2019 standaard ingeschakeld en kon niet worden uitgezet.

Tevens bleek dat Ever het gebruik van gezichtsherkenning niet alleen beperkte tot de Friends-feature. Van september 2017 tot en met augustus 2019 combineerde de foto-app miljoenen gezichten afkomstig van de foto's van gebruikers en combineerde die met gezichtsafbeeldingen van openbare datasets. Daarmee werden vier datasets gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de gezichtsherkenningstechnologie. Zo werden er onder andere gezichtsherkenningsdiensten voor zakelijke klanten ontwikkeld.

Ever beloofde gebruikers daarnaast dat als ze hun account uitschakelden alle video's en foto's werden verwijderd. Dat bleek niet het geval en tenminste tot en met oktober 2019 werden alle foto's en video's van verwijderde gebruikers permanent bewaard. Vorig jaar augustus besloot Ever, naar eigen zeggen vanwege de concurrentie van Apple en Google, de stekker uit de dienst te trekken. Daarop werden alle foto's en video's van gebruikers verwijderd.

Ondanks het verdwijnen van Ever hebben de ontwikkelaars een schikking met de FTC gesloten. Daarin stellen ze alle foto's en video's van gebruikers te zullen verwijderen, alsmede alle gezichtsherkenningsmodellen en -algoritmes die met de foto's en video's van gebruikers werden ontwikkeld.