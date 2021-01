Amazon vraagt personeel datacentra om alert te zijn

Het hoofd van Amazon Web Services heeft medewerkers via een memo gevraagd om alert te zijn op verdachte situaties bij de datacentra van het bedrijf en die te melden. De interne e-mail, die werd ingezien door Business Insider, volgt nadat Amazon de hosting van de sociale netwerk-app Parler stopzette.

Het bericht van Chris Vonderhaar, vicepresident infrastructuur bij Amazon Web Services, had als onderwerp "Be safe. Be vigilant". In de e-mail gaat hij in op de civiele onrusten in de Verenigde Staten en dat Amazon maatregelen heeft genomen om de veiligheid van lokale teams en gebouwen, waaronder de datacentra, te garanderen.

Wel stelt Vonderhaar dat het belangrijk is dat medewerkers alert zijn op de veiligheid van elkaar en de gebouwen waar ze werken. Wie iets verdachts ziet wordt opgeroepen dit te melden. Aanleiding voor de memo zijn mogelijk dreigementen die richting Amazon werden geuit. Nadat het bedrijf had aangekondigd de hosting van Parler stop te zetten waren er sommige gebruikers die het idee opperden om datacentra van Amazon op te blazen.

Medewerkers van Facebook kregen van het management te horen om uit voorzorg voorlopig geen Facebookkleding in het openbaar te dragen. Aanleiding is het schorsen van het account van de Amerikaanse president Donald Trump.