Minister De Jonge breidt praktijktest GGD Contact-app verder uit

Minister De Jonge zal de praktijktest met de GGD Contact-app, die het bron- en contactonderzoek moet ondersteunen, de komende tijd verder uitbreiden naar de regio's Gooi en Vechtstreek, Twente en Zuid-Limburg. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De eerste praktijktesten met de app zijn al gestart in Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant. "Dat houdt in dat GGD-medewerkers in deze regio’s bij het opstarten van het bron- en contactonderzoek de besmette persoon zullen vragen om de GGD Contact-app te gebruiken om de correcte contactgegevens van hun nauwe contacten aan te leveren", stelt de minister.

GGD Contact stond eerst nog bekend als "Oplossing 2" en is in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid ontwikkeld. De app is bedoeld voor mensen die besmet zijn met het coronavirus of wachten op de uitslag van de coronatest en een grote kans hebben besmet te zijn. Via de app kunnen gebruikers contactgegevens verzamelen van de mensen bij wie ze in de buurt zijn geweest in de periode dat ze waarschijnlijk besmettelijk waren.

Gebruikers die door de GGD worden gebeld voor het bron- en contactonderzoek krijgen van de GGD-medewerker een unieke code. Deze code moet in de GGD Contact-app worden ingevoerd. Vervolgens bepaalt de gebruiker samen met de GGD-medewerker de contacten die mogelijk risico op een besmetting hebben gelopen. De GGD-medewerker vraagt vervolgens aan de gebruiker om de contactgegevens van deze personen in de app te verzamelen en met de GGD te delen.

"Je gegevens worden op je telefoon bewaard, totdat je besluit ze te delen met de GGD. Zolang de gegevens op je telefoon staan, kan de GGD hier niet bij. Op het moment dat je jouw gegevens deelt met de GGD, worden de gegevens met een sleutel beveiligd. Hierdoor kan niemand de gegevens bekijken. Pas als de gegevens bij de GGD worden afgeleverd, kan de GGD ze bekijken", aldus een uitleg over de werking van de app.

Volgens De Jonge wordt met de GGD Contact-app de kans op het delen van contactgegevens kleiner en kan het vervolgproces sneller in gang worden gezet. Wanneer de app landelijk zal worden gelanceerd is nog onbekend. In november werd nog gesproken over een mogelijke lancering eind december of begin januari.