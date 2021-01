EFF: gebruik gezichtsherkenning door overheid is onacceptabel

Stel dat dit in Nederland voorkomt vind ik dat er een opvolgende voorwaarde ontbreekt, en wel: indien wél gebruikt (gezichtsherkenning) dit nooit mag leiden tot enig en uitsluitend leidend (primair) bewijs tegen een verdacht persoon. Toegevoegd: niet in volgorde van belang: Dat gezichtsherkenning onvoorwaardelijk betrokken moet zijn in samenstel van meerdere bewijzen.



Indien aan die voorwaarden bij wettelijke grondslag is voldaan mag van mij gezichtsherkenning, net als bij een DNA match, als een van meerdere bewijsvoeringen in een casus worden gebruikt.



Ten overvloede: zo niet, dan nooit of te nimmer.



Om dit kracht bij te zetten zou er een clausule of hoe dat ook mag heten moeten worden gevoegd bij dit wetsartikel dat mocht er een voorstel tot wijziging komen dit onmiddellijk leidt tot een motie van afkeuring, dus automatisch zonder dat deze oppositioneel is ingebracht.