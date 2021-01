Microsoft neemt maatregelen tegen mitm-aanvallen bij gebruik WSUS

Door Anoniem: Door walmare: The SolarWinds hackers wisten dat windows updates gewoon via http beschikbaar waren. Hierdoor konden zij via een mitm malware eenvoudig laten installeren.

Huh? De SolarWinds hack heeft helemaal niks te maken met Windows updates. Huh? De SolarWinds hack heeft helemaal niks te maken met Windows updates.

Het is wel een mooi voorbeeld waarom Microsoft deze maatregelen neemt. WSUS via http is niet meer van deze tijd. Je kan SolarWinds natuurlijk ook door iets anders vervangen.