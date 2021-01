Storing CoronaMelder en andere corona-apps door probleem bij Google

CoronaMelder en andere corona-apps voor Android hebben door een probleem bij Google wereldwijd met een storing te maken. Hierdoor ontvangen gebruikers met een Androidtelefoon tijdelijk geen meldingen dat ze contact met een besmet persoon hebben gehad. De meldingen gaan niet verloren, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Het probleem bevindt zich in het Exposure Notification Framework waar de corona-apps gebruik van maken. In het geval van de Britse corona-app krijgen gebruikers een laadscherm te zien. Ook in Duitsland werkt de nationale corona-app niet meer naar behoren op Androidtoestellen. Daar wordt de risicostatus van gebruikers niet meer bijgewerkt. Google zou inmiddels druk bezig zijn om het probleem te verhelpen. Het probleem speelt niet bij gebruikers met een iPhone.