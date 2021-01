Apple laat firewalls voor macOS weer al het netwerverkeer filteren

Door jh81: Vanuit Apple’s oogpunt snap ik wat ze deden. Als de eigen diensten geblokkeerd worden door een onwetende gebruiker kan dit de gebruikerservaring teniet doen.



Vanuit security oogpunt vond ik dit natuurlijk een kwalijke zaak. Misschien moeten ze op zoek naar een middenweg.

De middenweg is om de ontwetende gebruiker op te voeden en de rest er niet meer lastig te vallen lijkt mij?Dat Apple op de stoel van de gebruiker gaat zitten op iOS is inmiddels bekend, maar dat dit nu op MacOS steeds vaker ook gebeurd is toch wel jammer, het debacle met het weigeren te signen van nvidia's drivers na High Sierra omdat CUDA en Vulkan direct concurreren met Apples eigen plannen voor Metal was al een eye opener, nu ook het draaien van eigen software steeds verder beperkt wordt ben ik blij dat ik enige tijd geleden all onze professionele workflows weggemigreerd heb van MacOS.Best jammer, want MacOS was altijd een mooi OS met zijn consistente interface op een solide basis (BSD).Ik hoop dat ze ooit nog een keer terugkomen naar de professionele markt, maar ik vrees dat de consumentenmarkt te lucratief voor ze is.